От режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда»: вышел новый трейлер самой жестокой экранизации Кинга (один шаг — и ты труп)

Толкин явно знал, что делал: вот почему он назвал храброго гнома именно Гимли, а никак иначе

«Честнее, чем большинство наших фильмов»: американцы посмотрели «Брата» и «Брата-2» и заметили один огромный минус

Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать

Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера

От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)

Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма

«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог

Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет

Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере