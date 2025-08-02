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Рейтинг сериалов в жанре комедия 2025 года

Ландыши. Такая нежная любовь
1 Ландыши. Такая нежная любовь
драма, комедия, музыка 2025, Россия
9.8
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Граница Миров
2 Граница Миров
комедия, фантастика 2025, Россия
9.8
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Этот парень – черный огненный дракон
3 Этот парень – черный огненный дракон
мелодрама, комедия 2025, Южная Корея
9.6
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Двухместный номер
4 Двухместный номер
комедия, мелодрама 2025, Турция
9.6
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Симон
5 Симон
драма, комедия 2025, Россия
7.2
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Наш гараж
6 Наш гараж
драма, комедия 2025, Россия
6.5
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