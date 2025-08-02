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Рейтинг сериалов в жанре комедия 2021 года

Манюня
1 Манюня
приключения, комедия 2021, Россия
9.1
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8 способов любить
2 8 способов любить
драма, комедия, мелодрама 2021, Россия
7.6
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3 В активном поиске
комедия 2021, Россия
7.1
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Самые ожидаемые фильмы
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9.1
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Зеленая миля
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