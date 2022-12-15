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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Комедия 2018

Рейтинг сериалов в жанре комедия 2018 года

Девчонки из Дерри
1 Девчонки из Дерри
комедия 2018, Великобритания
8.0
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Крайний космос
2 Крайний космос
комедия, приключения, фантастика 2018, США
7.8
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Агрессивная Рэцуко
3 Агрессивная Рэцуко
комедия, аниме , фэнтези, мюзикл 2018, Япония
7.8
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Барри
4 Барри
драма, комедия, криминал 2018, США
7.7
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Хорошие девчонки
5 Хорошие девчонки
драма, комедия, криминал 2018, США
7.3
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Ранняя пташка
6 Ранняя пташка
комедия, мелодрама 2018, Турция
7.3
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Гранд
7 Гранд
комедия 2018, Россия
7.2
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Миллион мелочей
8 Миллион мелочей
драма, комедия 2018, США
7.1
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Решала
9 Решала
драма, комедия, криминал 2018, США
7.1
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Патрик Мелроуз
10 Патрик Мелроуз
драма, комедия 2018, США
7.1
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Полиция Парадайз
11 Полиция Парадайз
комедия, криминал, анимация 2018, США
7.0
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Разочарование
12 Разочарование
комедия, приключения, фэнтези 2018, США
6.9
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Маньяк
13 Маньяк
драма, комедия, фантастика 2018, США
6.9
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Кто есть Америка?
14 Кто есть Америка?
комедия 2018, США
6.9
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У меня на районе
15 У меня на районе
драма, комедия, криминал 2018, США
6.8
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Соседство
16 Соседство
комедия, семейный 2018, США
6.3
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Кобра Кай
17 Кобра Кай
драма, комедия, боевик 2018, США
6.3
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Курс биологии
18 Курс биологии
комедия 2018, США
6.3
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Паранормальный Веллингтон
19 Паранормальный Веллингтон
комедия, криминал, ужасы 2018, Новая Зеландия
6.2
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Повзрослевшие
20 Повзрослевшие
комедия 2018, США
5.8
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Шучу
21 Шучу
драма, комедия 2018, США
5.8
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Ненасытная
22 Ненасытная
драма, комедия 2018, США
5.8
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Фитнес
23 Фитнес
драма, комедия, спорт 2018, Россия
5.6
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