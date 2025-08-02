Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Китай 2025

Рейтинг китайских сериалов 2025 года

Повелитель тайн
1 Повелитель тайн
драма, боевик, фэнтези, аниме 2025, Китай
10
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Лучшие сериалы 2024 года Лучшие сериалы 2023 года Лучшие сериалы 2022 года Лучшие сериалы 2021 года
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
Чебурашка 2 1 января 2026
130
Фантастическая четверка: Первые шаги 2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
88
Девушка Миллера 21 августа 2025
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Чип — незаконный сын главного героя? Шокирующая теория о настоящем грехе принца из «Красавицы и чудовища»
Скучали по Факерам? Франшиза «Знакомство с родителями» получает 4 часть — кто же вернется на экраны?
28 лет спустя — все такие же недотепы: «Бивис и Батт-Хед» запускают новый сезон уже совсем скоро
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
«Как у BLACKPINK»: цвета в «Игре в кальмара» выбраны не случайно — вот почему игроки в зеленом, а охрана в красном
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше