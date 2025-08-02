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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Аниме 2025

Рейтинг сериалов в жанре аниме 2025 года

Повелитель тайн
1 Повелитель тайн
драма, боевик, фэнтези, аниме 2025, Китай
10
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Начало после конца
2 Начало после конца
аниме , приключения 2025, Япония
9.5
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Гачиакута
3 Гачиакута
боевик, аниме , фэнтези 2025, Япония
9.2
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