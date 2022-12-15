Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Приключения 2019

Рейтинг сериалов в жанре приключения 2019 года

Мандалорец
1 Мандалорец
боевик, приключения, фантастика 2019, США
8.7
Оцените
Бесконечный поезд
2 Бесконечный поезд
приключения, фэнтези, детектив, анимация 2019, США
7.3
Оцените
Восхождение героя щита
3 Восхождение героя щита
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2019, Япония
7.0
Оцените
Кровь и сокровища
4 Кровь и сокровища
драма, боевик, приключения 2019, США
6.8
Оцените
Кармен Сандиего
5 Кармен Сандиего
комедия, приключения, детский 2019, США
6.7
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Лучшие сериалы 2021 года Лучшие сериалы 2020 года Лучшие сериалы 2019 года Лучшие сериалы 2018 года
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Приложение киноафиши