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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Приключения 2017

Рейтинг сериалов в жанре приключения 2017 года

Рапунцель: Новая история
1 Рапунцель: Новая история
приключения, детский, фэнтези 2017, США
8.2
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Орвилл
2 Орвилл
комедия, приключения, фантастика 2017, США
7.8
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Падение ордена
3 Падение ордена
драма, приключения, исторический 2017, США
7.0
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Кастлвания
4 Кастлвания
приключения, фэнтези, мистика 2017, США
6.4
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Звездный путь: Дискавери
5 Звездный путь: Дискавери
драма, приключения, фантастика 2017, США
5.3
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