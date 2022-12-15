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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Приключения 2010

Рейтинг сериалов в жанре приключения 2010 года

Спартак: Кровь и песок
1 Спартак: Кровь и песок
боевик, приключения, исторический 2010, США
8.7
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Юная Лига Справедливости
2 Юная Лига Справедливости
боевик, приключения, фантастика 2010, США
8.5
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Время приключений
3 Время приключений
комедия, приключения, анимация 2010, США
8.2
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