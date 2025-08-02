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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Боевик 2023

Рейтинг сериалов в жанре боевик 2023 года

Магия и мускулы
1 Магия и мускулы
аниме , боевик, комедия 2023, Япония
9.1
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РэмбО
2 РэмбО
боевик 2023, Россия
8.6
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Одни из нас
3 Одни из нас
драма, боевик, ужасы 2023, США
8.0
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