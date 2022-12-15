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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Боевик 2019

Рейтинг сериалов в жанре боевик 2019 года

Пацаны
1 Пацаны
драма, боевик, фантастика 2019, США
8.8
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Мандалорец
2 Мандалорец
боевик, приключения, фантастика 2019, США
8.7
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Ведьмак
3 Ведьмак
драма, боевик, фэнтези 2019, США
8.2
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Благие знамения
4 Благие знамения
комедия, боевик, фэнтези 2019, США
8.1
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Уэйн
5 Уэйн
комедия, боевик 2019, США
8.1
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Пенниуорт
6 Пенниуорт
драма, боевик, криминал 2019, США
8.0
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Академия смерти
7 Академия смерти
драма, боевик, криминал 2019, США
7.7
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Ханна
8 Ханна
драма, боевик, триллер 2019, США
7.6
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Харли Квинн
9 Харли Квинн
комедия, боевик, криминал 2019, США
7.5
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Клинок, рассекающий демонов
10 Клинок, рассекающий демонов
драма, боевик, аниме , фэнтези 2019, Япония
7.5
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Воин
11 Воин
драма, боевик, криминал 2019, США
7.5
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Видеть
12 Видеть
драма, боевик, фантастика 2019, США
7.4
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Роковой патруль
13 Роковой патруль
драма, боевик, фантастика 2019, США
7.4
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Черное лето
14 Черное лето
драма, боевик, ужасы 2019, США
7.3
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Болотная тварь
15 Болотная тварь
драма, боевик, ужасы 2019, США
7.2
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Восхождение героя щита
16 Восхождение героя щита
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2019, Япония
7.0
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Джетт
17 Джетт
драма, боевик, криминал 2019, США
6.9
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Кровь и сокровища
18 Кровь и сокровища
драма, боевик, приключения 2019, США
6.8
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Академия Амбрелла
19 Академия Амбрелла
драма, боевик, фантастика 2019, США
6.7
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Вдова
20 Вдова
драма, боевик, триллер 2019, США
6.3
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