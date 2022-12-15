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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Боевик 2018

Рейтинг сериалов в жанре боевик 2018 года

Джек Райан
1 Джек Райан
драма, боевик 2018, США
8.4
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Призрачная башня
2 Призрачная башня
драма, боевик, военный 2018, США
8.2
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Титаны
3 Титаны
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.9
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Принц драконов
4 Принц драконов
боевик, приключения, фэнтези 2018, США
7.8
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Нарко: Мексика
5 Нарко: Мексика
драма, боевик, криминал 2018, США
7.7
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Криптон
6 Криптон
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.7
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911 служба спасения
7 911 служба спасения
драма, боевик, криминал 2018, США
7.5
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Трагедия в Уэйко
8 Трагедия в Уэйко
драма, боевик, криминал 2018, США
7.1
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Частный детектив Магнум
9 Частный детектив Магнум
драма, боевик, криминал 2018, США
6.9
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Защитник
10 Защитник
боевик, фэнтези, триллер 2018, США
6.6
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Пожарная часть 19
11 Пожарная часть 19
драма, боевик, мелодрама 2018, США
6.5
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Кобра Кай
12 Кобра Кай
драма, комедия, боевик 2018, США
6.3
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Клятва
13 Клятва
драма, боевик, криминал 2018, США
6.1
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Затерянные в космосе
14 Затерянные в космосе
драма, боевик, фантастика 2018, США
5.9
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Судная ночь
15 Судная ночь
боевик, ужасы, триллер 2018, США
5.4
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Кондор
16 Кондор
драма, боевик 2018, США
5.2
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