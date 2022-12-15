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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Боевик 2016

Рейтинг сериалов в жанре боевик 2016 года

Граница
1 Граница
драма, боевик, приключения 2016, США
8.7
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Моб Психо 100
2 Моб Психо 100
комедия, боевик, аниме , ужасы 2016, Япония
8.1
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Путешественники
3 Путешественники
драма, боевик, фантастика 2016, США
8.1
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Моя геройская академия
4 Моя геройская академия
комедия, боевик, приключения, аниме 2016, Япония
8.0
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Люк Кейдж
5 Люк Кейдж
боевик, криминал, фантастика 2016, США
7.9
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Ван Хельсинг
6 Ван Хельсинг
драма, боевик, ужасы 2016, США
7.8
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К-2 Телохранитель
7 К-2 Телохранитель
драма, боевик 2016, Корея
7.7
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Охотники на троллей
8 Охотники на троллей
боевик, приключения, фэнтези 2016, США
7.6
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Легенды завтрашнего дня
9 Легенды завтрашнего дня
драма, боевик, фантастика 2016, США
7.4
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Тик
10 Тик
комедия, боевик, фантастика 2016, США
7.0
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