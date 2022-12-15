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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Боевик 2015

Рейтинг сериалов в жанре боевик 2015 года

Джессика Джонс
1 Джессика Джонс
боевик, криминал, фантастика 2015, США
8.4
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Сорвиголова
2 Сорвиголова
драма, боевик, криминал 2015, США
8.0
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Нарко
3 Нарко
драма, боевик, криминал 2015, США
8.0
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Агент Картер
4 Агент Картер
боевик, приключения, фантастика 2015, США
8.0
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Пожиратель Богов
5 Пожиратель Богов
боевик, аниме , фэнтези, фантастика 2015, Япония
7.9
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Эш против зловещих мертвецов
6 Эш против зловещих мертвецов
комедия, боевик, ужасы 2015, США
7.9
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Последнее королевство
7 Последнее королевство
драма, боевик, исторический 2015, США
7.8
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Германия 83/86/89
8 Германия 83/86/89
драма, боевик, триллер 2015, США
7.8
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Супергерл
9 Супергерл
драма, боевик, фантастика 2015, США
7.1
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Бойтесь ходячих мертвецов
10 Бойтесь ходячих мертвецов
драма, боевик, ужасы 2015, США
6.8
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Герои: Возрождение
11 Герои: Возрождение
драма, боевик, фантастика 2015, США
6.6
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Повелитель
12 Повелитель
боевик, аниме , фэнтези 2015, Япония
6.1
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