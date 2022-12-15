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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Боевик 2013

Рейтинг сериалов в жанре боевик 2013 года

Сатана на подработке!
1 Сатана на подработке!
комедия, боевик, аниме , фэнтези 2013, Япония
8.8
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Рэй Донован
2 Рэй Донован
драма, боевик, криминал 2013, США
8.6
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Банши
3 Банши
драма, боевик, криминал 2013, США
8.6
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Атака титанов
4 Атака титанов
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2013, Япония
8.5
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Бруклин 9-9
5 Бруклин 9-9
комедия, боевик, криминал 2013, США
8.3
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Викинги
6 Викинги
драма, боевик, исторический 2013, Канада
8.2
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Агенты «Щ.И.Т.»
7 Агенты «Щ.И.Т.»
боевик, приключения, фантастика 2013, США
8.0
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Нюхач
8 Нюхач
драма, боевик, криминал 2013, Украина
8.0
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Хроники Горизонта
9 Хроники Горизонта
боевик, приключения, аниме 2013, Япония
7.8
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Вызов
10 Вызов
боевик, приключения, фантастика 2013, США
7.8
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Убить или быть убитым
11 Убить или быть убитым
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2013, Япония
7.0
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