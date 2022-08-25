Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Рейтинг фильмов
Мелодрама
Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре мелодрама
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
1
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама
2022, США
25 августа 2022
104
11
2
14+: Продолжение
мелодрама
2023, Россия
3 ноября 2022
11
3
3
Певица на всю голову
комедия, мелодрама
2020, Австралия / США
28 июля 2022
5
2
4
Три тысячи лет желаний
драма, фэнтези, мелодрама
2022, Австралия / США
8 сентября 2022
4
0
Жанр
анимация
биография
боевик
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
комедия
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
приключения
семейный
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Применить
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы
Топ 1000 лучших фильмов
Лучшие фильмы в прокате
Лучшие фильмы 2021 года
Лучшие фильмы 2020 года
Лучшие фильмы 2019 года
Лучшие фильмы 2018 года
Лучшие отечественные фильмы
Лучшие фильмы по странам
Лучшие фильмы по жанрам
Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой