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Киноафиша Рейтинг фильмов Опера

Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре опера

Пиковая дама
1 Пиковая дама
опера 2023, Россия
12 ноября 2023
Жанр
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Самые ожидаемые фильмы
650
Аватар 4 17 декабря 2026
308
Холоп 2 1 января 2024
222
Три богатыря и Пуп Земли 28 декабря 2023
184
Мальчик и птица 7 декабря 2023
126
Мастер и Маргарита 25 января 2024
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Человек-Паук: Паутина Вселенных
8.8
Оппенгеймер
8.5
Молчание ягнят
8.5
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8.5
ВАЛЛ-И
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9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Человек-Паук: Паутина Вселенных
8.9
BTS: Yet to Come in Cinemas
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8.8
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