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Киноафиша Рейтинг фильмов Мюзикл

Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре мюзикл

1 Пророк
мюзикл 2024, Россия
14 февраля 2024
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Самые ожидаемые фильмы
796
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
207
Аватар 4 17 декабря 2026
176
Аватар 3 19 декабря 2024
156
Аквамен 2 16 марта 2023
152
После. Долго и счастливо 25 августа 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.7
Миньоны: Грювитация
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
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Межсезонье
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Черный телефон
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Король Лев
9.0
1+1
9.0
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