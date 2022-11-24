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1
Нюрнберг
исторический, драма, военный, триллер, приключения
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания
24 ноября 2022
12
2
2
White Bird: A Wonder Story
биография, драма, военный
2022, США
3 ноября 2022
0
1
3
The Nightingale
драма, военный, исторический
2021, США
12 января 2023
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771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
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9.0
Король Лев
9.0
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