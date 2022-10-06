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Киноафиша Рейтинг фильмов Ужасы

Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре ужасы

Джиперс Криперс: Возрожденный
1 Джиперс Криперс: Возрожденный
ужасы, мистика, триллер 2021, США / Финляндия
6 октября 2022
Хэллоуин заканчивается
2 Хэллоуин заканчивается
ужасы, триллер 2022, США
13 октября 2022
Не говори никому
3 Не говори никому
триллер, ужасы 2022, Дания / Нидерланды
15 сентября 2022
Не волнуйся, солнышко
4 Не волнуйся, солнышко
ужасы, триллер 2022, США
22 сентября 2022
Бойся темноты
5 Бойся темноты
ужасы, мистика 2022, Бельгия / Франция
4 августа 2022
6 Тихое место 3
драма, ужасы, фантастика 2025,
21 сентября 2023
Зловещий свет
7 Зловещий свет
ужасы, триллер 2021, США
27 октября 2022
Дитя тьмы: Первая жертва
8 Дитя тьмы: Первая жертва
криминал, драма, ужасы 2022, США
11 августа 2022
Проклятие матери: прятки на выживание
9 Проклятие матери: прятки на выживание
ужасы, триллер 2021, Канада
4 августа 2022
Жребий
10 Жребий
ужасы 2022, США
8 сентября 2022
От рассвета до заката
11 От рассвета до заката
комедия, ужасы 2022, США
28 июля 2022
Тихое озеро
12 Тихое озеро
боевик, драма, ужасы 2022, США
8 сентября 2022
Проклятый остров
13 Проклятый остров
ужасы 2020, Великобритания
11 августа 2022
Предостережение
14 Предостережение
ужасы, триллер 2020, Великобритания
28 июля 2022
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Самые ожидаемые фильмы
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Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
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Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
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Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
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Коати. Легенда джунглей
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Человек-паук: Нет пути домой
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Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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