Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Рейтинг фильмов
Ужасы
Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре ужасы
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
1
Джиперс Криперс: Возрожденный
ужасы, мистика, триллер
2021, США / Финляндия
6 октября 2022
100
7
2
Хэллоуин заканчивается
ужасы, триллер
2022, США
13 октября 2022
59
1
3
Не говори никому
триллер, ужасы
2022, Дания / Нидерланды
15 сентября 2022
8
2
4
Не волнуйся, солнышко
ужасы, триллер
2022, США
22 сентября 2022
7
2
5
Бойся темноты
ужасы, мистика
2022, Бельгия / Франция
4 августа 2022
6
1
6
Тихое место 3
драма, ужасы, фантастика
2025,
21 сентября 2023
6
0
7
Зловещий свет
ужасы, триллер
2021, США
27 октября 2022
5
2
8
Дитя тьмы: Первая жертва
криминал, драма, ужасы
2022, США
11 августа 2022
4
1
9
Проклятие матери: прятки на выживание
ужасы, триллер
2021, Канада
4 августа 2022
4
1
10
Жребий
ужасы
2022, США
8 сентября 2022
3
2
11
От рассвета до заката
комедия, ужасы
2022, США
28 июля 2022
3
1
12
Тихое озеро
боевик, драма, ужасы
2022, США
8 сентября 2022
1
2
13
Проклятый остров
ужасы
2020, Великобритания
11 августа 2022
1
1
14
Предостережение
ужасы, триллер
2020, Великобритания
28 июля 2022
1
1
Жанр
анимация
биография
боевик
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
комедия
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
приключения
семейный
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Применить
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы
Топ 1000 лучших фильмов
Лучшие фильмы в прокате
Лучшие фильмы 2021 года
Лучшие фильмы 2020 года
Лучшие фильмы 2019 года
Лучшие фильмы 2018 года
Лучшие отечественные фильмы
Лучшие фильмы по странам
Лучшие фильмы по жанрам
Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»