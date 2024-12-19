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Киноафиша Рейтинг фильмов Фэнтези

Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре фэнтези

Аватар 4
1 Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2026, США
17 декабря 2026
Аватар 3
2 Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2024, США
19 декабря 2024
Флэш
3 Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези 2023, США
22 июня 2023
Аватар 5
4 Аватар 5
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2028, США
21 декабря 2028
Шазам!: Ярость богов
5 Шазам!: Ярость богов
фэнтези, боевик 2022, США
15 декабря 2022
Подземелья и драконы: Воровская честь
6 Подземелья и драконы: Воровская честь
фэнтези 2023, США
2 марта 2023
Дочь короля
7 Дочь короля
приключения, фэнтези, боевик 2022, США
11 августа 2022
Три тысячи лет желаний
8 Три тысячи лет желаний
драма, фэнтези, мелодрама 2022, Австралия / США
8 сентября 2022
Красная Шапочка
9 Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный 2022, Россия
22 сентября 2022
10 По щучьему велению
фэнтези, приключения 2023, Россия
28 декабря 2023
Легенды Орлёнка
11 Легенды Орлёнка
детектив, фэнтези 2021, Россия
11 августа 2022
Ину-О: Рождение легенды
12 Ину-О: Рождение легенды
анимация, фэнтези, музыка 2021, Япония / Китай
25 августа 2022
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Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
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9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
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Король Лев
9.0
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