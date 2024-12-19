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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Фэнтези
Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре фэнтези
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Сериалы
1
Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2026, США
17 декабря 2026
206
31
2
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2024, США
19 декабря 2024
173
20
3
Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
2023, США
22 июня 2023
122
3
4
Аватар 5
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2028, США
21 декабря 2028
73
11
5
Шазам!: Ярость богов
фэнтези, боевик
2022, США
15 декабря 2022
49
3
6
Подземелья и драконы: Воровская честь
фэнтези
2023, США
2 марта 2023
25
11
7
Дочь короля
приключения, фэнтези, боевик
2022, США
11 августа 2022
19
2
8
Три тысячи лет желаний
драма, фэнтези, мелодрама
2022, Австралия / США
8 сентября 2022
4
0
9
Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный
2022, Россия
22 сентября 2022
3
2
10
По щучьему велению
фэнтези, приключения
2023, Россия
28 декабря 2023
1
1
11
Легенды Орлёнка
детектив, фэнтези
2021, Россия
11 августа 2022
1
2
12
Ину-О: Рождение легенды
анимация, фэнтези, музыка
2021, Япония / Китай
25 августа 2022
0
2
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Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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