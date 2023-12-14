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Киноафиша Рейтинг фильмов Семейный

Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре семейный

Вилли Вонка
1 Вилли Вонка
приключения, комедия, семейный 2023, США
14 декабря 2023
Нахимовцы
2 Нахимовцы
семейный, комедия 2021, Россия
28 июля 2022
3 Чебурашка
семейный 2022, Россия
1 января 2023
Красная Шапочка
4 Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный 2022, Россия
22 сентября 2022
5 Белль и Себастьян: Новое поколение
приключения, семейный 2022, Франция
27 октября 2022
Гостья из космоса
6 Гостья из космоса
анимация, семейный 2022, Дания
25 августа 2022
7 Дон Кихот
анимация, приключения, семейный 2022, Аргентина / Бразилия / Бельгия
23 декабря 2022
Икар
8 Икар
приключения, анимация, семейный 2022, Люксембург / Франция / Бельгия
18 августа 2022
9 Сто лет тому вперед
приключения, семейный, фантастика 2022, Россия
28 декабря 2023
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Самые ожидаемые фильмы
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Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
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Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
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