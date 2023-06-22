Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Драма

Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре драма

Флэш
1 Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези 2023, США
22 июня 2023
После. Долго и счастливо
2 После. Долго и счастливо
драма, мелодрама 2022, США
25 августа 2022
Сердце пармы
3 Сердце пармы
исторический, драма 2022, Россия
6 октября 2022
Флай
4 Флай
драма 2021, Германия
1 сентября 2022
Нюрнберг
5 Нюрнберг
исторический, драма, военный, триллер, приключения 2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания
24 ноября 2022
Преступления будущего
6 Преступления будущего
фантастика, драма 2022, США
1 сентября 2022
Дюна 2
7 Дюна 2
фантастика, боевик, приключения, драма 2023, США / Канада
19 октября 2023
8 Тихое место 3
драма, ужасы, фантастика 2025,
21 сентября 2023
Декабрь
9 Декабрь
драма, биография 2022, Россия
20 октября 2022
Дела человеческие
10 Дела человеческие
драма 2021, Франция
18 августа 2022
Вихрь
11 Вихрь
драма 2021, Франция / Бельгия / Монако
8 сентября 2022
Три тысячи лет желаний
12 Три тысячи лет желаний
драма, фэнтези, мелодрама 2022, Австралия / США
8 сентября 2022
Дитя тьмы: Первая жертва
13 Дитя тьмы: Первая жертва
криминал, драма, ужасы 2022, США
11 августа 2022
Нуучча
14 Нуучча
драма 2021, Россия
13 октября 2022
Уховёртка
15 Уховёртка
драма 2021, Великобритания / Франция / Бельгия
4 августа 2022
Пассажиры ночи
16 Пассажиры ночи
драма 2022, Франция
13 октября 2022
Исповедь
17 Исповедь
драма 2021, США
29 сентября 2022
Развод в стиле кунг-фу
18 Развод в стиле кунг-фу
боевик, драма 2022, Франция / Бельгия
18 августа 2022
Миссис Харрис едет в Париж
19 Миссис Харрис едет в Париж
драма 2022, США
20 октября 2022
Оппенгеймер
20 Оппенгеймер
биография, драма, исторический 2023, США
20 июля 2023
21 Просточеловек
драма 2022, Россия
25 августа 2022
Родитель
22 Родитель
драма 2021, Россия
18 августа 2022
Асфальтовое солнце
23 Асфальтовое солнце
драма 2021, Россия
28 июля 2022
Форсаж. Китайский дрифт
24 Форсаж. Китайский дрифт
драма 2021, Тайвань
11 августа 2022
Тихое озеро
25 Тихое озеро
боевик, драма, ужасы 2022, США
8 сентября 2022
Кэт
26 Кэт
драма 2022, Россия
15 сентября 2022
Сказка для старых
27 Сказка для старых
драма, криминал 2021, Россия
13 октября 2022
Близко
28 Близко
драма 2022, Бельгия / Нидерланды / Франция
9 февраля 2023
29 Окрыленный молитвой
драма 2023, США
7 апреля 2023
Цвет лиловый
30 Цвет лиловый
драма, мюзикл 2023, США
20 декабря 2023
Экспресс
31 Экспресс
комедия, драма 2022, Россия
22 сентября 2022
Убийца «Святой паук»
32 Убийца «Святой паук»
криминал, драма, триллер 2022, Дания / Германия / Швеция / Франция
23 февраля 2023
Начать сначала
33 Начать сначала
спорт, комедия, драма 2022, Россия
8 сентября 2022
White Bird: A Wonder Story
34 White Bird: A Wonder Story
биография, драма, военный 2022, США
3 ноября 2022
35 Distant
комедия, драма, фантастика 2022, США
6 октября 2022
Фабельманы
36 Фабельманы
драма 2022, США
5 января 2023
The Nightingale
37 The Nightingale
драма, военный, исторический 2021, США
12 января 2023
She Said
38 She Said
драма 2022, США
2 февраля 2023
Жанр
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Приложение киноафиши