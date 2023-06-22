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1
Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
2023, США
22 июня 2023
122
3
2
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама
2022, США
25 августа 2022
104
11
3
Сердце пармы
исторический, драма
2022, Россия
6 октября 2022
35
7
4
Флай
драма
2021, Германия
1 сентября 2022
15
5
5
Нюрнберг
исторический, драма, военный, триллер, приключения
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания
24 ноября 2022
12
2
6
Преступления будущего
фантастика, драма
2022, США
1 сентября 2022
12
3
7
Дюна 2
фантастика, боевик, приключения, драма
2023, США / Канада
19 октября 2023
9
1
8
Тихое место 3
драма, ужасы, фантастика
2025,
21 сентября 2023
6
0
9
Декабрь
драма, биография
2022, Россия
20 октября 2022
6
2
10
Дела человеческие
драма
2021, Франция
18 августа 2022
4
2
11
Вихрь
драма
2021, Франция / Бельгия / Монако
8 сентября 2022
4
2
12
Три тысячи лет желаний
драма, фэнтези, мелодрама
2022, Австралия / США
8 сентября 2022
4
0
13
Дитя тьмы: Первая жертва
криминал, драма, ужасы
2022, США
11 августа 2022
4
1
14
Нуучча
драма
2021, Россия
13 октября 2022
4
3
15
Уховёртка
драма
2021, Великобритания / Франция / Бельгия
4 августа 2022
3
1
16
Пассажиры ночи
драма
2022, Франция
13 октября 2022
3
1
17
Исповедь
драма
2021, США
29 сентября 2022
2
3
18
Развод в стиле кунг-фу
боевик, драма
2022, Франция / Бельгия
18 августа 2022
2
0
19
Миссис Харрис едет в Париж
драма
2022, США
20 октября 2022
2
1
20
Оппенгеймер
биография, драма, исторический
2023, США
20 июля 2023
2
1
21
Просточеловек
драма
2022, Россия
25 августа 2022
2
2
22
Родитель
драма
2021, Россия
18 августа 2022
2
1
23
Асфальтовое солнце
драма
2021, Россия
28 июля 2022
1
2
24
Форсаж. Китайский дрифт
драма
2021, Тайвань
11 августа 2022
1
1
25
Тихое озеро
боевик, драма, ужасы
2022, США
8 сентября 2022
1
2
26
Кэт
драма
2022, Россия
15 сентября 2022
1
1
27
Сказка для старых
драма, криминал
2021, Россия
13 октября 2022
1
2
28
Близко
драма
2022, Бельгия / Нидерланды / Франция
9 февраля 2023
1
1
29
Окрыленный молитвой
драма
2023, США
7 апреля 2023
1
1
30
Цвет лиловый
драма, мюзикл
2023, США
20 декабря 2023
1
1
31
Экспресс
комедия, драма
2022, Россия
22 сентября 2022
0
2
32
Убийца «Святой паук»
криминал, драма, триллер
2022, Дания / Германия / Швеция / Франция
23 февраля 2023
0
1
33
Начать сначала
спорт, комедия, драма
2022, Россия
8 сентября 2022
0
2
34
White Bird: A Wonder Story
биография, драма, военный
2022, США
3 ноября 2022
0
1
35
Distant
комедия, драма, фантастика
2022, США
6 октября 2022
0
2
36
Фабельманы
драма
2022, США
5 января 2023
0
1
37
The Nightingale
драма, военный, исторический
2021, США
12 января 2023
0
2
38
She Said
драма
2022, США
2 февраля 2023
0
1
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Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
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Зеленая миля
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9.0
Король Лев
9.0
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