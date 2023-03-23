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Киноафиша Рейтинг фильмов Криминал

Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре криминал

Джон Уик 4
1 Джон Уик 4
боевик, триллер, криминал 2022, США
23 марта 2023
Форсаж 10
2 Форсаж 10
боевик, криминал 2023, США
18 мая 2023
Миссия невыполнима 7
3 Миссия невыполнима 7
боевик, криминал, триллер 2022, США
13 июля 2023
Дитя тьмы: Первая жертва
4 Дитя тьмы: Первая жертва
криминал, драма, ужасы 2022, США
11 августа 2022
Апачи: Банды Парижа
5 Апачи: Банды Парижа
боевик, приключения, криминал 2021, США / Таиланд
27 октября 2022
Сказка для старых
6 Сказка для старых
драма, криминал 2021, Россия
13 октября 2022
Ударная волна. Битва за Гонконг
7 Ударная волна. Битва за Гонконг
боевик, криминал, триллер 2020, Гонконг / Китай
29 сентября 2022
Убийца «Святой паук»
8 Убийца «Святой паук»
криминал, драма, триллер 2022, Дания / Германия / Швеция / Франция
23 февраля 2023
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Самые ожидаемые фильмы
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Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
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Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
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9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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