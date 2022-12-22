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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
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Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре комедия
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Сериалы
1
Кот в сапогах: Последнее желание
анимация, комедия, приключения
2022, США
22 декабря 2022
100
7
2
Вилли Вонка
приключения, комедия, семейный
2023, США
14 декабря 2023
28
2
3
Нахимовцы
семейный, комедия
2021, Россия
28 июля 2022
13
2
4
Развод. Фильм второй
комедия
2022, Россия
28 июля 2022
8
1
5
Не звезди!
комедия
2022, Франция
28 июля 2022
7
0
6
Певица на всю голову
комедия, мелодрама
2020, Австралия / США
28 июля 2022
5
2
7
Непослушник 2
комедия
2022, Россия
29 декабря 2022
5
3
8
Ёлки 9
комедия
2022, Россия
1 декабря 2022
4
4
9
Мужчины на грани нервного срыва
комедия
2022, Франция / Бельгия
29 сентября 2022
4
1
10
От рассвета до заката
комедия, ужасы
2022, США
28 июля 2022
3
1
11
Убойный монтаж
комедия
2022, Франция
4 августа 2022
3
1
12
Untitled Super Mario Project
приключения, анимация, комедия
2023, Япония
16 марта 2023
2
0
13
Честный развод 2
комедия
2022, Россия
8 декабря 2022
2
1
14
Все ненавидят Йохана
комедия
2022, Норвегия
18 августа 2022
1
3
15
Парни не танцуют
комедия
2022,
10 ноября 2022
1
2
16
Лена и справедливость
комедия
2022, Россия
25 августа 2022
1
2
17
Дорогая Элизабет
комедия
2022, США
18 августа 2022
1
1
18
Поехавшая
комедия
2022, Россия
8 марта 2023
1
1
19
Клипмейкеры
комедия
2022, Россия
29 декабря 2022
0
1
20
Экспресс
комедия, драма
2022, Россия
22 сентября 2022
0
2
21
Начать сначала
спорт, комедия, драма
2022, Россия
8 сентября 2022
0
2
22
Distant
комедия, драма, фантастика
2022, США
6 октября 2022
0
2
23
Untitled Ryan Reynolds/John Krasinski Film
комедия
2023, США
16 ноября 2023
0
1
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Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
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9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
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