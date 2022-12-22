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Анимация
Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре анимация
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Сериалы
1
Кот в сапогах: Последнее желание
анимация, комедия, приключения
2022, США
22 декабря 2022
100
7
2
Три богатыря
анимация
2022, Россия
29 декабря 2022
58
4
3
Властелин колец: Война рохирримов
боевик, приключения, анимация
2024, Япония / США
11 апреля 2024
7
1
4
Черепашки-ниндзя
боевик, приключения, анимация
2023, США
3 августа 2023
7
0
5
Мармадюк
анимация
2021, США
27 октября 2022
6
0
6
Странный мир
анимация, приключения
2022, США
22 ноября 2022
5
1
7
Untitled Animated Transformers Film
боевик, приключения, анимация
2023, США
18 июля 2024
2
1
8
Гостья из космоса
анимация, семейный
2022, Дания
25 августа 2022
2
1
9
Царство против разбойников
анимация
2022, Россия
1 сентября 2022
2
2
10
Дон Кихот
анимация, приключения, семейный
2022, Аргентина / Бразилия / Бельгия
23 декабря 2022
2
2
11
Untitled Super Mario Project
приключения, анимация, комедия
2023, Япония
16 марта 2023
2
0
12
Семейка монстров
анимация
2020, Франция
4 августа 2022
2
2
13
Икар
приключения, анимация, семейный
2022, Люксембург / Франция / Бельгия
18 августа 2022
1
1
14
Койот против «Акме»
боевик, приключения, анимация
2023, США
20 июля 2023
1
1
15
Ину-О: Рождение легенды
анимация, фэнтези, музыка
2021, Япония / Китай
25 августа 2022
0
2
16
The Shrinking of Treehorn
анимация
2023,
9 ноября 2023
0
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Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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