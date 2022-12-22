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Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре анимация

Кот в сапогах: Последнее желание
1 Кот в сапогах: Последнее желание
анимация, комедия, приключения 2022, США
22 декабря 2022
2 Три богатыря
анимация 2022, Россия
29 декабря 2022
Властелин колец: Война рохирримов
3 Властелин колец: Война рохирримов
боевик, приключения, анимация 2024, Япония / США
11 апреля 2024
4 Черепашки-ниндзя
боевик, приключения, анимация 2023, США
3 августа 2023
Мармадюк
5 Мармадюк
анимация 2021, США
27 октября 2022
Странный мир
6 Странный мир
анимация, приключения 2022, США
22 ноября 2022
7 Untitled Animated Transformers Film
боевик, приключения, анимация 2023, США
18 июля 2024
Гостья из космоса
8 Гостья из космоса
анимация, семейный 2022, Дания
25 августа 2022
9 Царство против разбойников
анимация 2022, Россия
1 сентября 2022
10 Дон Кихот
анимация, приключения, семейный 2022, Аргентина / Бразилия / Бельгия
23 декабря 2022
Untitled Super Mario Project
11 Untitled Super Mario Project
приключения, анимация, комедия 2023, Япония
16 марта 2023
Семейка монстров
12 Семейка монстров
анимация 2020, Франция
4 августа 2022
Икар
13 Икар
приключения, анимация, семейный 2022, Люксембург / Франция / Бельгия
18 августа 2022
14 Койот против «Акме»
боевик, приключения, анимация 2023, США
20 июля 2023
Ину-О: Рождение легенды
15 Ину-О: Рождение легенды
анимация, фэнтези, музыка 2021, Япония / Китай
25 августа 2022
16 The Shrinking of Treehorn
анимация 2023,
9 ноября 2023
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Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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