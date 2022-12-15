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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Приключения
Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре приключения
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
1
Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика
2022, США
15 декабря 2022
771
56
2
Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2026, США
17 декабря 2026
206
31
3
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2024, США
19 декабря 2024
173
20
4
Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик
2023, США
16 марта 2023
148
17
5
Черная Пантера: Ваканда навеки
фантастика, боевик, приключения
2022, США
10 ноября 2022
131
3
6
Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
2023, США
22 июня 2023
122
3
7
Кот в сапогах: Последнее желание
анимация, комедия, приключения
2022, США
22 декабря 2022
100
7
8
Индиана Джонс 5
боевик, приключения
2023, США
29 июня 2023
78
9
9
Аватар 5
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2028, США
21 декабря 2028
73
11
10
Вилли Вонка
приключения, комедия, семейный
2023, США
14 декабря 2023
28
2
11
Дочь короля
приключения, фэнтези, боевик
2022, США
11 августа 2022
19
2
12
Звёздный путь 4
фантастика, приключения
, США
8 июня 2023
18
1
13
Нюрнберг
исторический, драма, военный, триллер, приключения
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания
24 ноября 2022
12
2
14
Дюна 2
фантастика, боевик, приключения, драма
2023, США / Канада
19 октября 2023
9
1
15
Черепашки-ниндзя
боевик, приключения, анимация
2023, США
3 августа 2023
7
0
16
Властелин колец: Война рохирримов
боевик, приключения, анимация
2024, Япония / США
11 апреля 2024
7
1
17
Странный мир
анимация, приключения
2022, США
22 ноября 2022
5
1
18
Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный
2022, Россия
22 сентября 2022
3
2
19
Календарь ма(й)я
детский, приключения
2022, Россия
1 сентября 2022
3
1
20
Либерея: Охотники за сокровищами
приключения, боевик
2022, Россия
27 октября 2022
2
1
21
Дон Кихот
анимация, приключения, семейный
2022, Аргентина / Бразилия / Бельгия
23 декабря 2022
2
2
22
Белль и Себастьян: Новое поколение
приключения, семейный
2022, Франция
27 октября 2022
2
1
23
Untitled Super Mario Project
приключения, анимация, комедия
2023, Япония
16 марта 2023
2
0
24
Untitled Animated Transformers Film
боевик, приключения, анимация
2023, США
18 июля 2024
2
1
25
Сто лет тому вперед
приключения, семейный, фантастика
2022, Россия
28 декабря 2023
1
1
26
Апачи: Банды Парижа
боевик, приключения, криминал
2021, США / Таиланд
27 октября 2022
1
1
27
Койот против «Акме»
боевик, приключения, анимация
2023, США
20 июля 2023
1
1
28
Икар
приключения, анимация, семейный
2022, Люксембург / Франция / Бельгия
18 августа 2022
1
1
29
По щучьему велению
фэнтези, приключения
2023, Россия
28 декабря 2023
1
1
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Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
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Человек-паук: Нет пути домой
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Коати. Легенда джунглей
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