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Киноафиша Рейтинг фильмов Приключения

Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре приключения

Аватар 2: Путь воды
1 Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика 2022, США
15 декабря 2022
Аватар 4
2 Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2026, США
17 декабря 2026
Аватар 3
3 Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2024, США
19 декабря 2024
Аквамен 2
4 Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик 2023, США
16 марта 2023
Черная Пантера: Ваканда навеки
5 Черная Пантера: Ваканда навеки
фантастика, боевик, приключения 2022, США
10 ноября 2022
Флэш
6 Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези 2023, США
22 июня 2023
Кот в сапогах: Последнее желание
7 Кот в сапогах: Последнее желание
анимация, комедия, приключения 2022, США
22 декабря 2022
Индиана Джонс 5
8 Индиана Джонс 5
боевик, приключения 2023, США
29 июня 2023
Аватар 5
9 Аватар 5
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2028, США
21 декабря 2028
Вилли Вонка
10 Вилли Вонка
приключения, комедия, семейный 2023, США
14 декабря 2023
Дочь короля
11 Дочь короля
приключения, фэнтези, боевик 2022, США
11 августа 2022
12 Звёздный путь 4
фантастика, приключения , США
8 июня 2023
Нюрнберг
13 Нюрнберг
исторический, драма, военный, триллер, приключения 2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания
24 ноября 2022
Дюна 2
14 Дюна 2
фантастика, боевик, приключения, драма 2023, США / Канада
19 октября 2023
15 Черепашки-ниндзя
боевик, приключения, анимация 2023, США
3 августа 2023
Властелин колец: Война рохирримов
16 Властелин колец: Война рохирримов
боевик, приключения, анимация 2024, Япония / США
11 апреля 2024
Странный мир
17 Странный мир
анимация, приключения 2022, США
22 ноября 2022
Красная Шапочка
18 Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный 2022, Россия
22 сентября 2022
Календарь ма(й)я
19 Календарь ма(й)я
детский, приключения 2022, Россия
1 сентября 2022
Либерея: Охотники за сокровищами
20 Либерея: Охотники за сокровищами
приключения, боевик 2022, Россия
27 октября 2022
21 Дон Кихот
анимация, приключения, семейный 2022, Аргентина / Бразилия / Бельгия
23 декабря 2022
22 Белль и Себастьян: Новое поколение
приключения, семейный 2022, Франция
27 октября 2022
Untitled Super Mario Project
23 Untitled Super Mario Project
приключения, анимация, комедия 2023, Япония
16 марта 2023
24 Untitled Animated Transformers Film
боевик, приключения, анимация 2023, США
18 июля 2024
25 Сто лет тому вперед
приключения, семейный, фантастика 2022, Россия
28 декабря 2023
Апачи: Банды Парижа
26 Апачи: Банды Парижа
боевик, приключения, криминал 2021, США / Таиланд
27 октября 2022
27 Койот против «Акме»
боевик, приключения, анимация 2023, США
20 июля 2023
Икар
28 Икар
приключения, анимация, семейный 2022, Люксембург / Франция / Бельгия
18 августа 2022
29 По щучьему велению
фэнтези, приключения 2023, Россия
28 декабря 2023
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Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
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