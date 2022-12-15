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Боевик
Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре боевик
Топ 1000
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Сериалы
1
Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика
2022, США
15 декабря 2022
771
56
2
Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2026, США
17 декабря 2026
206
31
3
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2024, США
19 декабря 2024
173
20
4
Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик
2023, США
16 марта 2023
148
17
5
Черная Пантера: Ваканда навеки
фантастика, боевик, приключения
2022, США
10 ноября 2022
131
3
6
Трансформеры: Восхождение Звероботов
фантастика, боевик
2023, США
8 июня 2024
128
15
7
Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
2023, США
22 июня 2023
122
3
8
Джон Уик 4
боевик, триллер, криминал
2022, США
23 марта 2023
115
3
9
Форсаж 10
боевик, криминал
2023, США
18 мая 2023
100
19
10
Черный Адам
боевик, фантастика
2022, США
20 октября 2022
86
4
11
Индиана Джонс 5
боевик, приключения
2023, США
29 июня 2023
78
9
12
Аватар 5
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2028, США
21 декабря 2028
73
11
13
Шазам!: Ярость богов
фэнтези, боевик
2022, США
15 декабря 2022
49
3
14
Миссия невыполнима 7
боевик, криминал, триллер
2022, США
13 июля 2023
44
4
15
Миссия невыполнима 8
боевик
2023, США
27 июня 2024
22
2
16
Дочь короля
приключения, фэнтези, боевик
2022, США
11 августа 2022
19
2
17
Дюна 2
фантастика, боевик, приключения, драма
2023, США / Канада
19 октября 2023
9
1
18
Черепашки-ниндзя
боевик, приключения, анимация
2023, США
3 августа 2023
7
0
19
Властелин колец: Война рохирримов
боевик, приключения, анимация
2024, Япония / США
11 апреля 2024
7
1
20
Фьюриоса
боевик
2023, США
23 мая 2024
4
1
21
Земля. Перезагрузка
боевик
2021, Китай
4 августа 2022
3
3
22
Untitled Animated Transformers Film
боевик, приключения, анимация
2023, США
18 июля 2024
2
1
23
Развод в стиле кунг-фу
боевик, драма
2022, Франция / Бельгия
18 августа 2022
2
0
24
Либерея: Охотники за сокровищами
приключения, боевик
2022, Россия
27 октября 2022
2
1
25
Апачи: Банды Парижа
боевик, приключения, криминал
2021, США / Таиланд
27 октября 2022
1
1
26
Неубиваемый
боевик
2022, Канада
18 августа 2022
1
1
27
Тихое озеро
боевик, драма, ужасы
2022, США
8 сентября 2022
1
2
28
Койот против «Акме»
боевик, приключения, анимация
2023, США
20 июля 2023
1
1
29
Ударная волна. Битва за Гонконг
боевик, криминал, триллер
2020, Гонконг / Китай
29 сентября 2022
1
1
30
Dark Harvest
боевик, триллер
2022, США
27 октября 2022
0
2
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Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
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Человек-паук: Нет пути домой
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Коати. Легенда джунглей
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