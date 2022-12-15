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Киноафиша Рейтинг фильмов Боевик

Рейтинг самых ожидаемых фильмов в жанре боевик

Аватар 2: Путь воды
1 Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика 2022, США
15 декабря 2022
Аватар 4
2 Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2026, США
17 декабря 2026
Аватар 3
3 Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2024, США
19 декабря 2024
Аквамен 2
4 Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик 2023, США
16 марта 2023
Черная Пантера: Ваканда навеки
5 Черная Пантера: Ваканда навеки
фантастика, боевик, приключения 2022, США
10 ноября 2022
Трансформеры: Восхождение Звероботов
6 Трансформеры: Восхождение Звероботов
фантастика, боевик 2023, США
8 июня 2024
Флэш
7 Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези 2023, США
22 июня 2023
Джон Уик 4
8 Джон Уик 4
боевик, триллер, криминал 2022, США
23 марта 2023
Форсаж 10
9 Форсаж 10
боевик, криминал 2023, США
18 мая 2023
Черный Адам
10 Черный Адам
боевик, фантастика 2022, США
20 октября 2022
Индиана Джонс 5
11 Индиана Джонс 5
боевик, приключения 2023, США
29 июня 2023
Аватар 5
12 Аватар 5
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2028, США
21 декабря 2028
Шазам!: Ярость богов
13 Шазам!: Ярость богов
фэнтези, боевик 2022, США
15 декабря 2022
Миссия невыполнима 7
14 Миссия невыполнима 7
боевик, криминал, триллер 2022, США
13 июля 2023
Миссия невыполнима 8
15 Миссия невыполнима 8
боевик 2023, США
27 июня 2024
Дочь короля
16 Дочь короля
приключения, фэнтези, боевик 2022, США
11 августа 2022
Дюна 2
17 Дюна 2
фантастика, боевик, приключения, драма 2023, США / Канада
19 октября 2023
18 Черепашки-ниндзя
боевик, приключения, анимация 2023, США
3 августа 2023
Властелин колец: Война рохирримов
19 Властелин колец: Война рохирримов
боевик, приключения, анимация 2024, Япония / США
11 апреля 2024
Фьюриоса
20 Фьюриоса
боевик 2023, США
23 мая 2024
Земля. Перезагрузка
21 Земля. Перезагрузка
боевик 2021, Китай
4 августа 2022
22 Untitled Animated Transformers Film
боевик, приключения, анимация 2023, США
18 июля 2024
Развод в стиле кунг-фу
23 Развод в стиле кунг-фу
боевик, драма 2022, Франция / Бельгия
18 августа 2022
Либерея: Охотники за сокровищами
24 Либерея: Охотники за сокровищами
приключения, боевик 2022, Россия
27 октября 2022
Апачи: Банды Парижа
25 Апачи: Банды Парижа
боевик, приключения, криминал 2021, США / Таиланд
27 октября 2022
Неубиваемый
26 Неубиваемый
боевик 2022, Канада
18 августа 2022
Тихое озеро
27 Тихое озеро
боевик, драма, ужасы 2022, США
8 сентября 2022
28 Койот против «Акме»
боевик, приключения, анимация 2023, США
20 июля 2023
Ударная волна. Битва за Гонконг
29 Ударная волна. Битва за Гонконг
боевик, криминал, триллер 2020, Гонконг / Китай
29 сентября 2022
30 Dark Harvest
боевик, триллер 2022, США
27 октября 2022
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Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
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