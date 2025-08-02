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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР Мелодрама 1958

Рейтинг советских фильмов в жанре мелодрама 1958 года

Добровольцы 7.7
1 Добровольцы
мелодрама 1958, СССР
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Дорогой мой человек 7.6
2 Дорогой мой человек
мелодрама, драма 1958, СССР
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