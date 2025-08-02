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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР Военный 1948

Рейтинг советских фильмов в жанре военный 1948 года

Повесть о настоящем человеке 7.6
1 Повесть о настоящем человеке
драма, военный 1948, СССР
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