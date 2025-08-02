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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР Военный

Рейтинг советских фильмов в жанре военный

А зори здесь тихие 8.3
1 А зори здесь тихие
исторический, драма, военный 1972, СССР
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Баллада о солдате 8.3
2 Баллада о солдате
драма, военный, мелодрама 1959, СССР
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Сибириада 8.1
3 Сибириада
драма, военный, исторический 1978, СССР
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Броненосец «Потемкин» 8.0
4 Броненосец «Потемкин»
драма, военный, исторический 1925, СССР
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Судьба человека 8.0
5 Судьба человека
военный, драма 1959, СССР
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Тихий Дон 7.9
6 Тихий Дон
драма, военный 1957, СССР
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Живые и мертвые 7.9
7 Живые и мертвые
драма, военный 1963, СССР
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Летят журавли 7.9
8 Летят журавли
мелодрама, военный, драма 1957, СССР
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Жди меня 7.8
9 Жди меня
военный, драма 1943, СССР
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Машенька 7.8
10 Машенька
мелодрама, военный 1942, СССР
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Александр Невский 7.7
11 Александр Невский
биография, исторический, военный 1938, СССР
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Повесть о настоящем человеке 7.6
12 Повесть о настоящем человеке
драма, военный 1948, СССР
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Чапаев 7.6
13 Чапаев
исторический, военный, драма 1934, СССР
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Петр Первый 7.5
14 Петр Первый
биография, военный, драма 1937, СССР
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Потомок Чингисхана 7.5
15 Потомок Чингисхана
военный, драма, исторический 1928, СССР
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У твоего порога 7.5
16 У твоего порога
драма, военный 1963, СССР
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Беспокойное хозяйство 7.2
17 Беспокойное хозяйство
мюзикл, комедия, военный 1946, СССР
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Онлайн
Смелые люди 7.2
18 Смелые люди
военный, драма, боевик 1950, СССР
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Парень из нашего города 7.2
19 Парень из нашего города
мелодрама, драма, военный 1942, СССР
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Валерий Чкалов 7.1
20 Валерий Чкалов
драма, военный 1941, СССР
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Адмирал Нахимов 7.0
21 Адмирал Нахимов
исторический, биография, драма, военный 1946, СССР
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Дни и ночи 6.9
22 Дни и ночи
драма, военный 1944, СССР
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Встреча на Эльбе 6.7
23 Встреча на Эльбе
военный 1949, СССР
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