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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР Фэнтези

Рейтинг советских фильмов в жанре фэнтези

Аленький цветочек 7.9
1 Аленький цветочек
анимация, фэнтези 1952, СССР
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Снежная королева 7.9
2 Снежная королева
анимация, фэнтези, драма, семейный 1957, СССР
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Пропавшая грамота 7.6
3 Пропавшая грамота
анимация, короткометражный, фэнтези 1945, СССР
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Марья-искусница 7.6
4 Марья-искусница
фэнтези, семейный, приключения 1959, СССР
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Финист-ясный сокол 6.9
5 Финист-ясный сокол
фэнтези 1976, СССР
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Юность Бемби 5.7
6 Юность Бемби
фэнтези, семейный 1986, СССР
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