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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР Сказка

Рейтинг советских фильмов в жанре сказка

Обыкновенное чудо 8.3
1 Обыкновенное чудо
мюзикл, комедия, мелодрама, сказка 1978, СССР
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Волк и теленок 8.0
2 Волк и теленок
семейный, анимация, сказка 1984, СССР
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Золушка 7.9
3 Золушка
сказка, семейный 1947, СССР
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Василиса прекрасная 7.8
4 Василиса прекрасная
сказка, семейный, детский 1939, СССР
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Мама 7.8
5 Мама
семейный, сказка, мюзикл 1976, СССР / Франция / Румыния
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Королевство Кривых Зеркал 7.7
6 Королевство Кривых Зеркал
сказка, семейный 1963, СССР
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Двенадцать месяцев 7.6
7 Двенадцать месяцев
сказка 1956, СССР
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Каменный цветок 7.5
8 Каменный цветок
сказка, семейный 1946, СССР
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Конек-горбунок 7.0
9 Конек-горбунок
сказка, семейный 1941, СССР
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Новые похождения Кота в Сапогах 6.9
10 Новые похождения Кота в Сапогах
семейный, сказка 1958, СССР
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Садко 6.1
11 Садко
сказка, семейный 1952, СССР
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