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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР Драма 1963

Рейтинг советских фильмов в жанре драма 1963 года

Живые и мертвые 7.9
1 Живые и мертвые
драма, военный 1963, СССР
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Порожний рейс 7.9
2 Порожний рейс
драма 1963, СССР
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Вступление 7.8
3 Вступление
драма, семейный 1963, СССР
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У твоего порога 7.5
4 У твоего порога
драма, военный 1963, СССР
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