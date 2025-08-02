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Рейтинг советских фильмов в жанре драма 1958 года

Идиот 7.9
1 Идиот
драма 1958, СССР
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Билеты
Последний дюйм 7.7
2 Последний дюйм
приключения, драма, комедия 1958, СССР
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Евгений Онегин 7.7
3 Евгений Онегин
драма, мюзикл 1958, СССР
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Восемнадцатый год 7.7
4 Восемнадцатый год
драма, исторический 1958, СССР
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Онлайн
Пучина 7.6
5 Пучина
драма 1958, СССР
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Дорогой мой человек 7.6
6 Дорогой мой человек
мелодрама, драма 1958, СССР
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