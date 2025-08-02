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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР Драма 1957

Рейтинг советских фильмов в жанре драма 1957 года

Дом, в котором я живу 8.0
1 Дом, в котором я живу
драма 1957, СССР
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Тихий Дон 7.9
2 Тихий Дон
драма, военный 1957, СССР
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Снежная королева 7.9
3 Снежная королева
анимация, фэнтези, драма, семейный 1957, СССР
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Летят журавли 7.9
4 Летят журавли
мелодрама, военный, драма 1957, СССР
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Дело было в Пенькове 7.9
5 Дело было в Пенькове
драма, мелодрама 1957, СССР
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Сестры 7.8
6 Сестры
драма 1957, СССР
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Онлайн
Дон Кихот 7.7
7 Дон Кихот
драма 1957, СССР
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