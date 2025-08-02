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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР Драма 1956

Рейтинг советских фильмов в жанре драма 1956 года

В добрый час 8.0
1 В добрый час
драма, мелодрама 1956, СССР
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Разные судьбы 7.8
2 Разные судьбы
драма, мелодрама 1956, СССР
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Сорок первый 7.7
3 Сорок первый
драма 1956, СССР
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Онлайн
Человек родился 7.7
4 Человек родился
драма, мелодрама 1956, СССР
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Онлайн
Таланты и поклонники 7.6
5 Таланты и поклонники
драма 1956, СССР
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