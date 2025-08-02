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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР Драма 1942

Рейтинг советских фильмов в жанре драма 1942 года

Парень из нашего города 7.2
1 Парень из нашего города
мелодрама, драма, военный 1942, СССР
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6.9
2 Секретарь райкома
драма 1942, СССР
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