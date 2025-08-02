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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР Драма 1926

Рейтинг советских фильмов в жанре драма 1926 года

По закону 8.0
1 По закону
драма, криминал 1926, СССР
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Мать 7.7
2 Мать
драма 1926, СССР
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Проститутка (Убитая жизнью) 6.4
3 Проститутка (Убитая жизнью)
драма 1926, СССР
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