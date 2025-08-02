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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР Документальный 1929

Рейтинг советских фильмов в жанре документальный 1929 года

Человек с киноаппаратом 8.4
1 Человек с киноаппаратом Классический фильм Дзиги Вертова, ставший одним из эталонных образцов советского киноавангарда
документальный 1929, СССР
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