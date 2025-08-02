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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР Анимация 1957

Рейтинг советских фильмов в жанре анимация 1957 года

Снежная королева 7.9
1 Снежная королева
анимация, фэнтези, драма, семейный 1957, СССР
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Храбрый олененок 7.9
2 Храбрый олененок
короткометражный, анимация 1957, СССР
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Исполнение желаний 7.8
3 Исполнение желаний
короткометражный, анимация 1957, СССР
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В некотором царстве… 7.7
4 В некотором царстве…
анимация 1957, СССР
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