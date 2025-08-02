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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР Анимация 1955

Рейтинг советских фильмов в жанре анимация 1955 года

Заколдованный мальчик 7.9
1 Заколдованный мальчик
семейный, анимация 1955, СССР
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Остров ошибок 7.9
2 Остров ошибок
анимация, короткометражный, семейный 1955, СССР
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Гадкий утёнок 7.9
3 Гадкий утёнок
короткометражный, анимация 1955, СССР
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Ореховый прутик 7.8
4 Ореховый прутик
короткометражный, анимация 1955, СССР
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Храбрый заяц 7.7
5 Храбрый заяц
короткометражный, анимация 1955, СССР
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