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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР Анимация 1951

Рейтинг советских фильмов в жанре анимация 1951 года

Сказка о мертвой царевне и семи богатырях 7.8
1 Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
детский, короткометражный, анимация 1951, СССР
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Ночь перед Рождеством 7.8
2 Ночь перед Рождеством
анимация 1951, СССР
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Таёжная сказка 7.4
3 Таёжная сказка
анимация, короткометражный 1951, СССР
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