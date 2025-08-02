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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР Приключения 1981

Рейтинг советских фильмов в жанре приключения 1981 года

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей 8.6
1 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей
приключения, криминал, мистика 1981, СССР
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Тайна третьей планеты 8.1
2 Тайна третьей планеты
анимация, приключения, семейный, фантастика 1981, СССР
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