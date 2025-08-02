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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР Приключения

Рейтинг советских фильмов в жанре приключения

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей 8.6
1 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей
приключения, криминал, мистика 1981, СССР
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Бриллиантовая рука 8.4
2 Бриллиантовая рука
комедия, приключения, криминал 1968, СССР
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Тайна третьей планеты 8.1
3 Тайна третьей планеты
анимация, приключения, семейный, фантастика 1981, СССР
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Д&#39;Артаньян и три мушкетёра 8.0
4 Д'Артаньян и три мушкетёра
мюзикл, приключения 1979, СССР
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Последний дюйм 7.7
5 Последний дюйм
приключения, драма, комедия 1958, СССР
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Марья-искусница 7.6
6 Марья-искусница
фэнтези, семейный, приключения 1959, СССР
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Солдат Иван Бровкин 7.6
7 Солдат Иван Бровкин
мюзикл, комедия, приключения 1955, СССР
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Маугли 7.4
8 Маугли
приключения 1973, СССР
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Дети капитана Гранта 7.3
9 Дети капитана Гранта
приключения 1936, СССР
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Клятва Тимура 7.0
10 Клятва Тимура
приключения, семейный 1942, СССР
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