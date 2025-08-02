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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР 1956

Рейтинг советских фильмов 1956 года

Весна на Заречной улице 8.2
1 Весна на Заречной улице
мелодрама 1956, СССР
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В добрый час 8.0
2 В добрый час
драма, мелодрама 1956, СССР
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В яранге горит огонь 7.9
3 В яранге горит огонь
короткометражный, анимация 1956, СССР
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Разные судьбы 7.8
4 Разные судьбы
драма, мелодрама 1956, СССР
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Девочка и крокодил 7.8
5 Девочка и крокодил
комедия 1956, СССР
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Карнавальная ночь 7.8
6 Карнавальная ночь
мюзикл, комедия 1956, СССР
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Сорок первый 7.7
7 Сорок первый
драма 1956, СССР
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Онлайн
Человек родился 7.7
8 Человек родился
драма, мелодрама 1956, СССР
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Онлайн
Таланты и поклонники 7.6
9 Таланты и поклонники
драма 1956, СССР
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Двенадцать месяцев 7.6
10 Двенадцать месяцев
сказка 1956, СССР
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