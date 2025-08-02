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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР 1954

Рейтинг советских фильмов 1954 года

Шведская спичка 8.1
1 Шведская спичка
комедия 1954, СССР
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Золотая антилопа 8.0
2 Золотая антилопа
анимация 1954, СССР
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Царевна-лягушка 7.8
3 Царевна-лягушка
короткометражный, анимация 1954, СССР
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Верные друзья 7.7
4 Верные друзья
комедия, мелодрама 1954, СССР
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Стрела улетает в сказку 7.7
5 Стрела улетает в сказку
анимация, детский, короткометражный 1954, СССР
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Оранжевое горлышко 7.6
6 Оранжевое горлышко
анимация 1954, СССР
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Большая семья 7.5
7 Большая семья
драма 1954, СССР
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Укротительница тигров 7.4
8 Укротительница тигров
комедия, мелодрама 1954, СССР
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