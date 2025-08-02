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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР 1953

Рейтинг советских фильмов 1953 года

Волшебный магазин 7.7
1 Волшебный магазин
анимация, короткометражный 1953, СССР
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Сестрица Алёнушка и братец Иванушка 7.6
2 Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
анимация 1953, СССР
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Адмирал Ушаков 7.5
3 Адмирал Ушаков
драма, биография 1953, СССР
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Чук и Гек 7.5
4 Чук и Гек
драма, семейный, комедия 1953, СССР
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Ворона и лисица, кукушка и петух 7.4
5 Ворона и лисица, кукушка и петух
анимация 1953, СССР
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Непослушный котёнок 7.4
6 Непослушный котёнок
анимация 1953, СССР
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Лесной концерт 7.4
7 Лесной концерт
анимация, короткометражный 1953, СССР
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Полёт на Луну 7.3
8 Полёт на Луну
анимация 1953, СССР
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