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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР 1949

Рейтинг советских фильмов 1949 года

Гуси-лебеди 7.8
1 Гуси-лебеди
анимация, короткометражный 1949, СССР
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Счастливый рейс 7.3
2 Счастливый рейс
комедия, мелодрама 1949, СССР
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Лев и заяц 7.3
3 Лев и заяц
анимация, короткометражный 1949, СССР
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Кубанские казаки 6.7
4 Кубанские казаки
мюзикл, комедия 1949, СССР
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Встреча на Эльбе 6.7
5 Встреча на Эльбе
военный 1949, СССР
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