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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов СССР 1947

Рейтинг советских фильмов 1947 года

Золушка 7.9
1 Золушка
сказка, семейный 1947, СССР
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Конек-Горбунок 7.8
2 Конек-Горбунок
анимация 1947, СССР
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Весна 7.4
3 Весна
комедия, мюзикл 1947, СССР
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Первая перчатка 7.3
4 Первая перчатка
комедия, мюзикл, мелодрама 1947, СССР
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Русский вопрос 6.6
5 Русский вопрос
драма 1947, СССР
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